В Краснодаре жертвой пожара стал ребенок, еще двое детей пострадали

В Краснодаре в жилом пятиэтажном доме на улице Алтайской произошел пожар. В результате погиб один ребенок 2007 года рождения. Еще двое детей пострадали.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже, передает ТАСС. Его площадь составила 18 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 02:22 по времени Москвы, а в 03:07 огонь был ликвидирован. Из дома эвакуированы 27 человек, в том числе четверо детей.