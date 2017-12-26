У станции "Славянский бульвар", где произошло ДТП с автобусом, заканчивают ремонт

В Москве рабочие заканчивают ремонт у станции "Славянский бульвар", где накануне днем произошло страшное ДТП, передает телеканал "Россия 24".



Автобус съехал с проезжей части прямо на людей. В результате четыре человека погибли, 11 получили травмы. Водитель уже задержан. Он сообщил, что всё произошло из-за отказа тормозной системы. Предварительный осмотр показал, что нарушений нет. Но впереди еще целый ряд экспертиз. Заведено уголовное дело. Установлено, что в момент аварии предполагаемый виновник не был пьян. Восстановить картину событий поможет запись видеорегистратора. В микроблоге "Московский транспорт" в соцсети говорится, что следствие уже изучает кадры.