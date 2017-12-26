Ростуризм предупреждает россиян в Таиланде и Вьетнаме о мощном тайфуне "Тенбин"

К Вьетнаму и Таиланду приближается тропический шторм "Тембин". Ростуризм предупреждает российских туристов о надвигающейся стихии и просит их осторожнее планировать свои путешествия.

Тем, кто сейчас находится в этих странах, рекомендуют сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и следовать указаниям местных властей. По прогнозам, тайфун доберется до южной части Вьетнама уже сегодня, 26 декабря, а 27 декабря достигнет восточного побережья Таиланда. Скорость порывов ветра достигает 150 километров в час.

На прошлой неделе "Тембин" ударил по Филиппинам: тайфун вызвал оползни и наводнения. Число погибших возросло до 240 человек, передает телеканал "Россия 24".

Еще более ста числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, 75 тысяч филиппинцев остались без крыши над головой. Серьезный вред причинен инфраструктуре и рисовым полям. Местные власти эвакуировали свыше 70 тысяч человек.