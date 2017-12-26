Жители Перу протестуют против помилования своего бывшего президента

В Перу второй день не прекращаются массовые протесты из-за решения президента помиловать бывшего главу государства Альберто Фухимори. В нескольких районах Лимы произошли столкновения манифестантов и полиции. Против митингующих применили слезоточивый газ, сообщает телеканал "Россия 24".

Бывший президент Перу Альберто Фухимори в 2009 году был осужден на 25 лет тюрьмы за коррупцию и участие в организации нескольких убийств. В воскресенье действующий глава государства Педро Пабло Кучински помиловал политика из-за состояния его здоровья. Противники этого решения считают, что, таким образом Кучински пытается спасти свою собственную карьеру. Президент отрицает, что помилование Фухимори — это сделка с депутатами, которые не стали голосовать за импичмент действующего президента.