В швейцарских Альпах погибли трое альпинистов

Жертвами лавин в швейцарских Альпах стали три человека, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на France Presse. Это двое мужчин и женщина – граждане Швейцарии и Франции, которые во время схода лавин совершали восхождение. Еще два альпиниста пострадали, но им повезло: их вовремя обнаружили спасатели и на вертолете доставили в больницу.