На Кубе от взрыва на фестивале пиротехники пострадали 20 человек

Более 20 человек пострадали на Кубе от взрыва пиротехники во время ежегодного фестиваля фейерверков в городе Ремедиос. Всех пострадавших доставили в больницу, некоторые из них получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии. Сообщается, что все раненые – местные жители. Причины ЧП выясняют правоохранительные органы, передает телеканал "Россия 24".