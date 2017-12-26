КНДР готовится к запуску разведывательного спутника

В Северной Корее готовят запуск разведывательного спутника "Кванменсон-5". Его могут осуществить в ближайшее время. Об этом пишет южнокорейская газета "Чунан ильбо" со ссылкой на источник в правительстве. Аппарат оснащен камерой и коммуникационным оборудованием, сообщает издание.

Между тем представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи отметил, что признаков подготовки к пуску орбитального спутника в КНДР нет, передает японское агентство "Киодо".

В последний раз Северная Корея запустила ракету-носитель с искусственным спутником Земли "Кванменсон-4" в феврале 2016 года. Однако работоспособность его не подтвердилась – аппарат не передавал сигналов.