Лыжник Сергей Устюгов: наши отстраненные ребята были бы лидерами, но все сложилось иначе

Лыжник Сергей Устюгов: наши отстраненные ребята были бы лидерами, но все сложилось иначеЧитайте нас в Telegram
Российский лыжник Сергей Устюгов поделился своими переживаниями за своих коллег, которые попали под отстранения со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). По словам спортсмена, если бы не эта ситуация, то российские лыжники были бы лидерами.
"Буквально несколько дней назад написал сообщение Легкову, но ответил, но связь прервалась, и дальше уже не было возможность созвониться – просто обменялись смс, – приводит слова Устюгова "Спорт-экспресс". – Он ответил, что его еще "держит". Впереди суды, и я очень надеюсь, что все у них будет хорошо. Жду этого решения, но, кстати, считаю, что сложнее всех Евгению Легкову. Все остальные – люди уже с регалиями, они сделали себе имя, у них уже семьи и дети. А Женьке – только 27 лет".
"Он был в прекрасной форме и вообще ребята подошли к началу сезона очень серьезно. Мы готовились все лето вместе, я видел, что они делали и могу сказать, что они были бы лидерами в этом году – это факт. Но сложилось все вот так. Очень жаль, что комиссия МОК приняла такое решение. А Международная федерация сначала подарила надежду – все мы очень обрадовались – но уже к следующему этапу забрала ее".
Ранее Сергей Устюгов был признан спортсменом года в России.
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