Футболист "Краснодара" Смолов вошел в топ-100 футболистов мира

Российский нападающий "Краснодара" Федор Смолов попал в список лучших футболистов мира по версии авторитетного испанского издания Marca. На данный момент газетой опубликованы первые 40 футболистов – с 100-го по 61-е места. Россиянин – на 97-й позиции.

Форвард сборной России находится в окружении коллег по амплуа: Муссы Дембеле из "Селтика" (96-е место), и Дарио Бенедетто из аргентинской "Боки Хуниорс" (98-я строчка).

В уходящем 2017-м году Федор Смолов сыграл в 37 официальных матчах в общей сложности: за "Краснодар" и сборную России. В его активе 25 забитых голов.

Напомним, что ранее свой интерес к российскому форварду проявлял мадридский "Реал".