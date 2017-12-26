В Москву придет небольшое потепление

К Москве и области приближается теплый атмосферный фронт. В регионе вероятны снег и мокрый снег, переходящий в дождь, сообщает Центр погоды ФОБОС.

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Максимальная температура составит плюс 1 – плюс 3 в Москве, минус 2 – плюс 3. Ветер юго-западный и западный, его скорость будет от 5 до 10 метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление, которое в середине дня прогнозируется на уровне 737 миллиметров ртутного столба, к вечеру немного поднимется.