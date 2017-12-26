Число пострадавших от взрыва на кубинском фестивале фейерверков выросло до 39

Растет число пострадавших на Кубе от взрыва пиротехники. По последним данным, ожоги получили 39 человек.

Взрыв прогремел во время ежегодного фестиваля фейерверков в городе Ремедиос, напоминает телеканал "Россия 24". По предварительным данным, в мешки со снарядами попала искра, началось возгорание и взрывы.

Всех пострадавших доставили в больницу. Некоторые из них получили сильные ожоги и находятся в критическом состоянии. Все раненые – местные жители. Ведется расследование инцидента.