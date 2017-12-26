Регби. В чемпионате России могут появиться клубы "Динамо", ЦСКА и "Торпедо"

В российской премьер-лиге по регби могут появиться сразу три клуба из Москвы – "Динамо", "Торпедо" и ЦСКА. На данный момент в чемпионате страны выступает лишь шесть профессиональных клубов – красноярские "Енисей-СТМ" и "Красный Яр", монинское "ВВА-Подмосковье", краснодарская "Кубань", московская "Слава" и "Металлург" из Новокузнецка.

О том, что чемпионат России может пополниться тремя московским командами, стало известно от председателя высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игоря Артемьева.

"Мы хотим, чтобы на базе Вооруженных сил появился крепкий клуб ЦСКА, — приводит слова Артемьева ТАСС.- И хотим, чтобы появилось регбийное "Динамо", не забываем и про "Торпедо". Мы получили поручение президента в отношении всех силовых структур".

Также появлялись разговоры о том, что помимо вышеперечисленных московских клубов в профессиональной регбийной лиге может появиться и "Локомотив".

Напомним, что руководитель Федеральной антимонопольной службы возглавил высший совет федерации осенью 2017-го года.