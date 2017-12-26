Тренер "Ростова" Карпин: команда будет усиливаться зимой

Экс-футболист и экс-главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин, который совсем недавно возглавил футбольный клуб "Ростов", рассказал о принципах комплектования команды. Наставник сообщил журналистам, что в его новом клубе возможно появление новичков.

"Думаю, новые футболисты появятся, — цитирует Карпина радиостанция "Маяк". – Другое дело, говорить о позициях, которые мы хотим усилить, неправильно. Карты раскрывать нельзя, иначе потенциальные новички могут вырасти в цене".

Карпину задали вопрос, будет ли он брать в команду бывших спартаковцев и кого-то из испанцев [специалист тренировал испанскую "Мальорку", — прим. ред.]? "По-моему, бывших спартаковцев в "Ростове" и так слишком много. Перебор уже. Не стоит говорить и о том, что у нас будут массово появляться испанцы или представители какой-то другой страны", — ответил тренер.

Наставник "Ростова" сообщил также, что его тренерский штаб на 90% определен: "Есть определенность с испанскими специалистами. Другое дело, хотелось бы, чтобы и перебора испанцев не было. Все-таки у нас русская команда с русским менталитетом, здесь много русских футболистов. Так оно и останется, хотим мы этого или нет".