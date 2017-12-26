Экс-игрок "Зенита" Халк мечтает сыграть в чемпионате Бразилии

Бывший футболист питерского "Зенита" Халк, ныне выступающий за китайский "Шанхай СИПГ", признался, что мечтает вернуться на родину и сыграть там. Игрок, претендующий на поездку на чемпионат мира-2018 в составе сборной Бразилии, пока не знает, когда его мечта осуществится.

"Я всегда говорил, что намерен вернуться в Бразилию, мне нравится играть в чемпионате своей страны, — цитирует Халка издание "Спорт-экспресс" со ссылкой на Globo Esporte. – Но, правда, я не знаю когда это случится. Впрочем, я еще молод".

Халк в 18 лет покинул родину, успев сыграть всего в двух матчах за "Виторию". При этом ему самому нравился "Палмейрас": "Я с детских лет переживал за этот клуб. И в этом плане я был мятежником в семье, так как все поддерживали "Коринтианс".