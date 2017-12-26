В Думе прошел слет майнеров

В Москве прошел Первый Всероссийский слет майнеров — тех, кто с помощью специального оборудования производит криптовалюту.

Последняя неделя уходящего года в Госдуме проходит под знаком биткоина. Уже 28 декабря депутаты обещали представить законопроект о регулировании криптовалюты, а сегодня здесь проходит Всероссийский съезд майнеров.

Кроме россиян на встречу приехали гости из Сербии, Турции, Индии – всего из 15 стран. Не было разве что белорусов, а с ними, пожалуй, хотелось поговорить больше всего. В прошлую пятницу Минск легализовал все и сразу: майнинг, криптовалюты, владение и обмен токенов, проведение ICО. Переезжать в соседнее государство, которое хочет стать IT-раем для майнеров пока рано, говорят специалисты. Надо дождаться, что конкретно пропишут в законах. Но присмотреться стоит, ведь в России пока виртуальные деньги ни в одной норме права не закреплены.

"Нельзя запрещать, да и запрещать его невозможно, — уверен интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. — Надо стимулировать майнинг и мотивировать тех, кто может этим заниматься. Это же чистый валютный доход".

Российский законопроект о регулировании этой сферы могут принять весной. Доработать его хотели до конца года, но слишком много полярных точек зрения. Даже от властей приходят противоречивые заявления — от перспективных возможностей до введения уголовной ответственности.

Схожая ситуация и в соседнем Киеве. Там тоже не могут договориться о том, как определить все эти сложные понятия, и пошли, что называется, от противного. "Буквально месяц назад Нацбанк вместе с Минфином сделали совместное заявление, что биткоин не является валютой, активом или денежным суррогатом. Нужно, чтобы были декриминализованы те статьи, по которым преследовали майнеров", — говорит основатель Kuna Bitcoin Agency Михаил Чобанян.

В Индии, где два процента населения владеют биткоинами, официальной позиции властей тоже нет. Правда, там открыты восемь бирж, которые торгуют криптовалютой. Они работают по правилам саморегулирования, не нарушая внутригосударственных законов. Только вопросы все равно остаются.

"Нет никаких формальных документов, которые бы регулировали майнинг. Майнер должен платить налоги с доходов за вычетом своих расходов на оборудование, электричество, аренду. Но не ясно, если он, к примеру, не продал свою валюту, а просто держит ее, будет ли это считаться доходом", — говорит старший партнёр по исследованиям Jindal Global Law School Шика Мера.

Не исключено, что в 2018 году многие страны повсеместно станут прописывать криптовалютные правила, ведь уходящий год стал годом открытия многих возможностей этого инструмента.