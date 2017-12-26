Мини-футбольная "Дина" может сняться с чемпионата России

Финансовые проблемы настигли один из самых именитых российских клубов в мини-футболе (футзале). Десятикратный чемпион страны московская "Дина" имеет значительные финансовые проблемы. Клуб снялся с розыгрыша Кубка России и может досрочно покинуть Суперлигу.

Накануне "Дина" в перенесенном матче первенства страны проиграла "Норильскому Никелю" – 0:11. При этом двумя днями ранее "Дина" не прибыла в Санкт-Петербург на субботнюю игру с "Политехом" из-за отказа футболистов играть при наличии долгов по зарплате.

"Футболисты, которые могли, вышли на поле, — цитирует РИА Новости президента Ассоциации мини-футбола России Эмиля Алиева. – Это говорит о том, что президент клуба борется до конца. Вы, как руководитель лиги, всегда будете поддерживать такого президента, который борется до конца. Мы готовы закрывать глаза на многие вещи, терпеть и ждать, когда клуб сможет самостоятельно решить свои вопросы. Но снятия "Дины" исключать нельзя".

"Но для этого существуют другие юридические органы – КДК. На данный момент "Дина" не сделала всех шагов для снятия. Если "Дина" не сыграет еще один матч, то уже, помимо штрафа в миллион рублей и технического поражения в несыгранном матче с "Политехом", последуют нормы снятия с чемпионата", — заключил Алиев.