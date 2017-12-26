Ивановская область: автомобиль упал в реку, спасся лишь один из четверых

В городе Тейково Ивановской области три человека погибли в результате автоаварии, еще один несовершеннолетний подросток — госпитализирован, передает "Интерфакс".

По словам руководителя пресс-службы УМВД по региону Владислава Радостина, в ночь на вторник четверо молодых людей катались на автомобиле "Лада-Калина" по городу, и по неизвестным причинам на Октябрьской улице машина вылетела с моста и рухнула в реку Вязьма. В результате 21-летний водитель и двое его 18-летних пассажиров погибли на месте.

16-летнему подростку удалось выбраться из машины и из реки, он госпитализирован в состоянии переохлаждения с рваной раной руки. По его словам, молодые люди были трезвыми. Известно, что водитель недавно вернулся из армии и, возможно, молодые люди отмечали это событие. Назначена экспертиза.

Радостин отметил, что в этом году это уже второе ДТП, когда машина падает именно с этого моста. Летом при аналогичных обстоятельствах погибла автомобилистка.