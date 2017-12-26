Под Оренбургом легковушку раскатал бензовоз. Четверо погибших

Кровавое ДТП, в котором погибли четверо, произошло ночью на 26 декабря в Оренбургской области. Легковой автомобиль вылетел на встречку прямо перед огромным грузовиком-цистерной. По предварительным данным, ЧП произошло в Кувандыкском районе области, на 218 километре шоссе Оренбург — Орск.

Автомобиль Renault выехал на встречную полосу прямо перед бензовозом Freightliner, который был под завязкку заполнен топливом, сообщает РИА Новости. От страшного удара грузовик загорелся, однако шофер выжил. А вот водитель малолитражки и три его пассажира умерли не приходя в сознание до приезда скорой.

В обстоятельствах происшедшего сейчас разбираются сотрудники дорожной полиции.