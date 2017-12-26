Тренер футбольной сборной Аргентины сел за руль нетрезвым

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли попал в неприятную ситуацию. Сампаоли был уличен в вождении в нетрезвом виде.

Дорожная полиция остановила автомобиль, которым управлял Хорхе Сампаоли. Выяснилось, что тренер употреблял спиртное, прежде чем сесть за руль. Сампаоли все отрицал, долго отказывался проходить тестирование и вступил в перепалку с полицейскими. Однако экспертиза показала наличие алкоголя в организме.

Выяснилось, что Хорхе Сампаоли возвращался со свадьбы дочери, где выпил несколько рюмок вина. Но это обстоятельство вряд ли поможет тренеру сборной Аргентины. Теперь его ожидает лишение водительских прав. Кроме того, Сампаоли предстоит выплатить штраф за конфликт с правоохранителями.