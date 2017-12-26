Москвичи несут цветы к месту аварии. Видео очевидцев

Москвичи несут цветы и свечи к месту аварии возле метро "Славянский бульвар". Очевидцы выкладывают видео с места аварии на сайте "Мобильный репортер".

25 декабря автобус съехал в подземный переход возле станции метро "Славянский бульвар". В результате погибли пять человек, около 15 получили травмы. На месте аварии всю ночь шел ремонт. К утру вторника переход заработал в обычном режиме.