Пожар уничтожил складские помещения Сбербанка в Калининграде

В Калининграде горят складские помещения. Как сообщили в региональном управлении МЧС, площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров. На месте работают 53 человека и 15 единиц техники. По данным ведомства, в зоне пожара находятся складские помещения Сбербанка: они выгорели полностью. Пожарные смогли локализовать очаг возгорания, сообщает "Россия 24".

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар произошел по адресу — улица Камская, дом 63 (промзона). На складе находилось списанное оборудование Сбербанка и алкогольная продукция.