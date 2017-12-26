Гандбол. Евгения Трефилова со скандалом удалили с поля

Ведущий отечественный специалист женского гандбола Евгений Трефилов, возглавляющий национальную сборную и клуб "Кубань", был удален с площадки во время матча своих подопечных с соперниками из команды "Астраханочка".

В концовке встречи чемпионата России соперницы "Кубани" вышли вперед, что расстроило 62-летнего специалиста до такой степени, что он устроил словесную перепалку с инспектором матча, сообщает "Спорт-экспресс". В результате наставника "Кубани" удалили с поля, но Трефилов задержал продолжение игры и покинул площадку лишь после затянувшегося спора.