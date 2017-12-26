Умерла актриса из легендарного фильма "Звуки музыки"Читайте нас в Telegram
В Канаде в возрасте 68 лет скончалась Хезер Мензес-Ерич, исполнившая роль Луизы фон Трапп в знаменитом фильме-мюзикле "Звуки музыки".
Смерть актрисы наступила в кругу родных и близких 24 декабря. По словам ее сына Роберта Ерича, за несколько недель до кончины у Хезер Мензес-Ерич диагностировали неоперабельный рак мозга, сообщает Variety.
В снятом в 1965 году Робертом Уайзом по одноименному бродвейскому мюзиклу фильме "Звуки музыки" Мензес-Ерич исполнила роль Луизы, одной из дочерей главного героя капитана фон Траппа.
Картина была удостоена пяти премий "Оскар", включая приз за лучший фильм и лучшую режиссуру. "Звуки музыки" также считаются четвертым величайшим киномюзиклом всех времен.
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