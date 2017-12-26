"Манчестер Сити" включился в борьбу за ван Дейка

Не успели поклонники английского "Ливерпуля" обсудить возможный переход в их любимую команду голландского защитника "Саутгемптона" Виргила ван Дейка, как британские журналисты сообщили, что на оборонца сборной Голландии всерьез претендует "Манчестер Сити".

Как уже сообщали Вести.Ru, три футбольных английских гранда хотели бы усилить свою линию защиты с помощью ван Дейка: "Ливерпуль", "Челси" и "МанСити". И мерсисайдцы накануне сделали, казалось бы, непобиваемое предложение – 70 млн фунтов стерлингов.

Однако в клубе из Манчестера царит уверенность, что 26-летний голландец переберется на их арену "Этихад" не далее приближающегося января и за меньшие деньги – 60 млн фунтов, сообщает газета The Telegraph. Но, похоже, борьба за голландца впереди, ведь о своих условиях возможного трансфера еще не заявлял "Челси". Кроме того, испанская "Барселона" также рассматривает ван Дейка как потенциального новичка.