В Подмосковье мошенницы избавляли пенсионеров от порчи за круглые суммы

В подмосковных Химках задержаны три лжецелительницы, которые выманивали деньги у пожилых людей.

В частности, от действий мошенниц пострадала 78-летняя местная жительница. Злоумышленницы уверили пенсионерку, что на нее наведена порча. В итоге за мнимое лечение пожилая женщина отдала все имеющиеся дома деньги, а потом еще и сняла со счета свои сбережения.

"Ущерб, причиненный потерпевшей, превысил 800 тысяч рублей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи уже установили, что мошенницы причастны к еще одному аналогичному преступлению. Общая сумма причиненного материального ущерба составила около 1 миллиона рублей.