Неизвестные в костюмах собак украли елки в петербургском парке. Видео

Злоумышленники, одетые в костюмы собак, спилили несколько елок из парка на улице Луначарского в Санкт-Петербурге, после чего погрузили их в "Газель" и увезли. Номер машины запомнить не удалось.

Информация об этом инциденте, который произошел поздно вечером 25 декабря, появилась в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" в соцсети "Вконтакте".

Ведется ли расследование случившегося, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что мужчина в костюме Винни-Пуха ограбил туристку в центре Москвы.