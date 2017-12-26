Биатлонисты Волков и Юрлова выступят в "Рождественской гонке"

Алексей Волкова и Екатерина Юрлова будут представлять Россию в "Рождественской гонке", которая по традиции пройдет в германском городе Гельзенкирхене 28 декабря. Всего в турнире выступят 10 команд и 10 стран.

На этот раз нашу страну в Гельзенкирхене представят олимпийский чемпион Алексей Волков и бывшая чемпионка мира Екатерина Юрлова. Волков второй год подряд выступит в "Рождественской гоке". Год назад Алексей и Ольга Подчуфарова принесли сборной России третье место.

Хозяева гонки немцы будут представлены двумя командами Лаура Дальмайер / Бенедикт Доль и Франциска Хильдебранд / Эрик Лессер, За остальные команды выступят: Австрия – Лиза Хаузер / Симон Эдер, Канада – Розанна Кроуфорд / Брендан Грин, Япония – Фуюко Татизаки / Микито Татизаки, Франция – Анаис Бескон / Эмельен Жаклин, Чехия – Ева Пускарчикова / Ондрей Моравец, Италия – Карин Оберхофер / Доминик Виндиш, Украина и Словения – Юлия Джима / Яков Фак.