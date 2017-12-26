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ДТП с автобусом на Славянском бульваре 1 час назад

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26 декабря 201710:55

Трагедия на Славянском: водитель автобуса-убийцы госпитализирован

Михаил Почуев/ТАСС

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Госпитализирован водитель автобуса, который накануне устроил смертельное ДТП на западе Москвы. Мужчина в тяжелом состоянии, у него произошло кровоизлияние в мозг – во время аварии он ударился головой, передает ТАСС со ссылкой на медицинские источники.

58-летний Виктор Тихонов находится в нейрохирургическом отделении больницы имени Боткина. Следователи пока не могут его допросить.

После ДТП Тихонов находился в шоковом состоянии, медосвидетельствование показало, что он был трезв.

Между тем, следствие рассматривает несколько версий случившегося, в том числе, и проверяет информацию о неисправности тормозной системы автобуса. Изъяты записи с камер видеонаблюдения и вся необходимая документация.

 

Очевидцев трагедии просят обращаться в Следственное управление по Западному округу по адресу: Москва, Кутузовский проспект, дом 10. Телефон: 8(499)243-23-20.

Авария произошла днем 25 декабря возле станции метро "Славянский бульвар". Автобус, ехавший из Сколкова до станции метро, въехал в подземный переход. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 11 пострадали.

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