Сестры Уильямс - самые коммерчески востребованные спортсмены

Известная компания Nielsen, которая занимается разного рода измерениями и рейтингами потребительских интересов, опубликовала список самых востребованных коммерчески спортсменов. Два его первых места заняли теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс.

Участники обзора расположены по так называемому "показателю таланта" (N-Score), который рассчитывается на основе 12 критериев, среди которых известность спортсмена, его привлекательность как для болельщиков, та к и для спонсоров, влияние, желание равняться со стороны коллег и ряд других.

Топ-10 рейтинга возглавила Серена Уильямс, которая набрала 83 условных балла, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт Nielsen. Ее старшая сестра Винус стала в списке второй, у нее 79 баллов. Третье место разделили баскетболист НБА ЛеБрон Джеймс и игрок в американский футбол Илай Мэннинг (по 76 баллов).

В списке присутствуют только американские спортсмены, поскольку потребительский рынок США – самый крупный в мире. В Топ-10 также вошли игроки в американский футбол Том Брэди, Аарон Роджерс (по 75 баллов), Джейджей Уотт (73), баскетболист Стефен Карри (75) и автогонщики Даника Патрик (75) и Дейл Эрнхардт (73).