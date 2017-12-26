Сенаторы успокоили: градус водки снижаться не будет

В Совете Федерации не предлагали снизить минимальную крепость водки. Во внесенных в Госдуму сенаторами поправках к закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" речь шла о техническом приведении закона в соответствие с ГОСТом, передает РИА Новости.

Об этом заявил один из авторов поправок, председатель комитета Совета Федерации по бюджету Сергей Рябухин.

"Речь в законопроекте идет лишь о приведение закона "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта" в соответствие с ГОСТом, который к подразделу "Водки и водки особые" относит не только водку, но и другие крепкие спиртные напитки на ее основе, в частности, "Рябиновку" и другие крепкие настойки", — пояснил Рябухин.

Во вторник "Известия" написали, что в 2018 году водка может потерять в градусе из-за того, что сенаторами Евгением Бушминым, Виталием Шубой и Сергеем Рябухиным внесен законопроект в Госдуму, предусматривающий снижение минимальной крепости водки до 37,5% с 38%.