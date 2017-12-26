Пухлый полицейский скинул 30 килограммов, чтобы стать донором

Испытывавший проблемы с лишним весом китайский полицейский скинул 30 килограммов, чтобы стать донором костного мозга для пациента с лейкемией.

Страж порядка по имени Лю Чэн из уезда Хуаньтай в провинции Шаньдун вступил в донорскую программу еще в 2013 году. В июне 2017 года ему сообщили из местного управления "Красного креста" о том, что клетки его костного мозга подходят для пациента с лейкемией, ожидающего пересадки, сообщает South China Morning Post.

Проблема была в том, что вес Лю в тот момент достиг 110 килограммов, и по медицинским показаниям донором он стать не мог. Тогда полицейский решил принять все возможные меры, чтобы сбросить лишние килограммы.

Лю начал питаться исключительно приготовленным на пару картофелем и вареной капустой, а также пробегать ежедневно по 10 километров в любую погоду. В результате за несколько месяцев ему удалось скинуть около 30 килограммов веса.

"Мне было очень тяжело, но я все время думал о том, что пациенту еще тяжелее", — рассказал Лю журналистам.