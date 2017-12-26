Московский "Спартак" признан командой года в России

Московский "Спартак" признан командой года в РоссииЧитайте нас в Telegram
Чемпион России по футболу московский "Спартак" стал лауреатом премии "Серебряная лань" в номинации "команда года". Наставник "Локомотива" Юрий Семин признан тренером года.
Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии "Серебряная лань", ежегодно вручаемой десяти наиболее отличившимся спортсменам года. Кроме того, определены "команда года" – её стал московский "Спартак", выигравший чемпионат России после 16-летнего перерыва и "тренер года". В этой номинации победил Юрий Семин, под руководством которого "Локомотив" выиграл Кубок страны и лидирует в первенстве 2017/18.
В десятку лучших спортсменов уходящего года вошли (в алфавитном порядке): Дина Аверина (художественная гимнастика), Алина Загитова (фигурное катание); Светлана Колесниченко (синхронное плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Александр Лесун (пятиборье), Евгения Медведева (фигурное катание), Евгений Рылов (плавание), Сергей Семочкин (паралимпиец – велоспорт), Сергей Устюгов (лыжные гонки) и Алексей Швед (баскетбол). Чествование лауреатов пройдет после завершения Олимпийских игр в Пхенчхане.
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