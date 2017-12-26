"Сверхспособности" - новая программа на "Науке"

В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире телеканала "Наука" состоится премьера нового познавательного цикла передач "Сверхспособности".

"Сверхспособности" – первый проект на российском телевидении, объясняющий феноменальные возможности людей с научной точки зрения.

Главная тема нового телевизионного цикла – невероятные навыки и таланты человека, природу которых пытаются разгадать ученые. Как люди становятся обладателями неординарных способностей – получают их с самого рождения или развивают путем упорных тренировок? Насколько сможет преуспеть человек, если он задастся целью стать "супергероем"?

На поставленные вопросы в программе "Сверхспособности" ответят известные российские ученые: Александр Каплан (психофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ), Александр Пиперски (лингвист, кандидат филологических наук, НИУ ВШЭ), Патриция Ратманова (кандидат биологических наук, МГУ). Свои уникальные навыки телезрителям представят Константин Дудин (феноменальная память), Анна Одинцова (амбидекстр), Манижа Тошболтаева (математик) и многие другие.

"Программа "Сверхспособности" появилась как попытка исследования феноменальных возможностей человека с научной точки зрения. Этим и отличается наша работа от мегапопулярных передач, посвященных демонстрациям уникальных навыков и умений", – рассказывает главный редактор телеканала "Наука" Мария Семенова.

Каждая серия нового цикла будет посвящена трем героям с феноменальными физическими или когнитивными способностями: нечувствительность к боли, памятливость, абсолютный слух, суперзрение и пр.

"Природа способностей человека погружена в тайну сотен тысячелетий. Биологическая эволюция очень сильно подвела нас под единый стандарт, но до сих пор остается шанс посмотреть, что было в начале этой вселенской стандартизации. Этот шанс — люди с необычными способностями, намного превышающими возможности обычного человека, которые их продемонстрируют в программе "Сверхспособности", – поясняет писхофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Александр Каплан.

Премьера первых эпизодов нового цикла состоится в эфире телеканала "Наука" в рамках спецпроекта "Ночь сверхспособностей" 31 декабря.

Телеканал "Наука" — научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки, входящий в группу "Цифровое Телевидение".