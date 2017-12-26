Принца Гарри умоляют не приглашать Обаму на свадьбу

Британское правительство просит принца Гарри отказаться от планов пригласить на свою свадьбу с актрисой Меган Маркл бывшего президента США Барака Обаму, поскольку такое приглашение обязательно выведет из себят нынешнего главу американского государства Дональда Трампа.

Гарри и Меган уже рассказали своим приближенным о желании видеть Обаму и его супругу Мишель на церемонии бракосочетания, которая запланирована на 19 мая 2018 года, пишет Sun. Принц подружился с бывшей первой четой США во время посещения им летом 2017 года в Торонто "Игр непокоренных" – спортивных соревнований среди военных, старших инвалидами. Это мероприятие проводится по инициативе самого Гарри с 2014 года.

Не так давно принц Гарри сделал интервью с Обамой, которое вышло на радио ВВС. Невеста Гарри Меган Маркл, в свою очередь, критически высказывалась в отношении Трампа в соцсетях во время президентской кампании в США.

В высших правительственных кругах Великобритании хорошо осознают, что такое приглашение не пойдет на пользу американо-британским отношениям, которые и так находятся на крайне низком уровне. Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп неоднократно выражал свою антипатию к предшественнику и будет крайне недоволен, если Обама окажется на королевской свадьбе до того, как сам Трамп сможет встретиться с королевой Великобритании.

Однако, поскольку королевская свадьба в Великобритании не является государственным вопросом, правительство страны не занимается ее организацией, а играет здесь только роль консультанта. Список гостей формируется канцелярией Букингемского дворца, и приглашать на мероприятие действующих глав государств не планируется.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл впервые показалась на публике вместе с другими членами королевской семьи.