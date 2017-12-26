В Ливии подорвали магистральный нефтепровод

В Ливии подорвали магистральный нефтепроводЧитайте нас в Telegram
Магистральный нефтепровод подорван во вторник на северо-востоке Ливии, в районе Марада.
Как передает ТАСС, об этом сообщило ливийское информационное агентство ЛАНА со ссылкой на службу безопасности компании "Эль-Ваха", обслуживающей нефтепровод.
Одновременно с подрывом магистрали была потеряна связь с одной из групп охраны нитки, которая сопровождала бригаду техников. На место происшествия высланы дополнительные вооруженные резервы.
"Эль-Ваха" является совместным предприятием Национальной нефтяной корпорации Ливии и трех американских компаний, в том числе корпорации "Коноко-Филипс". Сырая нефть перекачивалась из месторождений Марада в крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидр, расположенный на побережье залива Сирт.
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