Уникальный минный тральщик заложен в Петербурге

Корабль противоминной обороны "Яков Баляев" заложен на Средне-Невском заводе в Санкт-Петербурге. Как заявил советник президента Объединенной судостроительной корпорации Виктор Чирков, для российского флота подобных тральщиков будет построено много. Более того, в этих кораблях заранее предусмотрена возможность для модернизации, а значит служить они смогут долго.

На сегодняшний день в строю пока только один тральщик проекта 12700. Это "Александр Обухов", сообщает пресс-служба завода. Еще три корабля на разных стадиях строительства. А "Яков Баляев" должен сойти со стапелей в 2019 году.

Корабли противоминной обороны проекта 12700, на первый взгляд, абсолютно невзрачные. Небольшие, всего 61 метр длиной, крупнокалиберными орудиями и ракетами похвастаться не могут. Зато у них масса других, не менее полезных, качеств.

Дело в том, что морские мины, реагирующие на металл, подобные тральщики могут просто не заметить, так как корпус, например, "Александра Обухова" сделан не из стали, а из стеклопластика.

Специальную стеклоткань укладывают в форму, повторяющую контуры будущего корабля, в несколько слоев. Потом на нее натягивают пленку, под которую закачивают связующее вещество – смолу. Она пропитывает ткань, застывает. Получается легкий, долговечный и очень прочный корпус, который не чувствуют магнитные детонаторы морских мин.

Сам же корабль проекта 12700 замечает взрывоопасные предметы легко. На нем установлены современные гидроакустические станции, автоматизированная система управления противоминными действиями и даже беспилотный катер. Его можно отправить осмотреть какой-нибудь подозрительный объект, чтобы лишний раз не подвергать опасности экипаж тральщика.

Единственное традиционное оружие корабля – облегченная шестиствольная 30-миллиметровая пушка с темпом стрельбы до 500 снарядов в минуту. С ее помощью тральщик может взрывать плавающие на поверхности мины. Но и это орудие не совсем обычное, так как сделано опять же из маломагнитных материалов, чтобы корабль был еще менее заметным.