"АРЕТИ" приобрела половину группы "Новый поток"

Международная группа компаний "АРЕТИ" закрыла сделку по приобретению 50% акций группы "Новый поток" (New Stream). Это произошло после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России.

Таким образом компания Игоря Макарова стала совладельцем группы "Новый поток", в состав которой входят ключевые производственные и добывающие активы – АО "Антипинский НПЗ", ООО "НК "Новый поток", а также осуществляющее управление всем бизнесом группы АО "Новый поток".

По мнению Игоря Макарова, "Новый поток" — первоклассный современный актив с огромными перспективами дальнейшего развития. Вхождение "АРЕТИ" в группу – это новый вызов и новые возможности для применения всего потенциала и опыта, наработанного его компанией за 25 лет успешной работы.

"Со своей стороны, коллеги из "Нового потока" доказали свой профессионализм и целеустремленность, создав "с нуля" одно из самых современных производств в стране. Уверен, что в результате синергии нам удастся превратить обновленную группу "Новый поток" в одного из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России", — отметил Игорь Макаров.

В планах на ближайшие два года — ряд сделок по консолидации и привлечению в обновленную группу "Новый поток" иных производственных, трейдинговых и логистических активов, что позволит существенно оптимизировать бизнес-процессы.

В 2018 году акционеры группы планируют провести совершенствование системы управления, оптимизацию кредитного портфеля и повышение эффективности ведения бизнеса.

Группа "Новый поток" будет управляться Игорем Макаровым и Дмитрием Мазуровым. При этом Игорь Макаров как председателя совета директоров будет отвечать за стратегическое планирование и развитие новых направлений деятельности, а Дмитрий Мазуров, как президент группы, сосредоточится на оперативном управлении бизнесом.

Макаров и Мазуров будут управлять Марийским НПЗ, Антипинским НПЗ в Тюменской области, а также добывающими активами в Оренбургской и битумным производством в Нижегородской областях.

Международная группа компаний "АРЕТИ" до 2015 года называлась МГК "ИТЕРА".