Экстренная посадка в Казани: пассажир аэробуса умер в воздухе

Вынужденную посадку в аэропорту Казани совершил самолета Airbus319-114, летевшего из московского Домодедова в Челябинск. Самолет сел в Казани из-за потери сознания одним из пассажиров.

Вызванным к трапу самолета медикам, к сожалению, пришлось только констатировать смерть 45-летнего мужчины, сообщает "Интерфакс".