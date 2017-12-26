Глава ДНР помиловал украинских военных

Руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских военных для их обмена с Киевом, который запланирован на 27 декабря.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Донецкое агентство новостей.

Захарченко проинформировал общественность о том, что обмен будет произведен 27 декабря в 13 часов по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что в ходе обмена пленных по формуле "всех на всех", Киев передаст Донбассу 306 человек в обмен на 74.