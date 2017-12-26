Снегопад в Москве: водителей призывают пересесть на общественный транспорт

На столичных дорогах серьезные пробки, снег, выпавший в течение дня, тает. В некоторых районах города метель сменилась дождем. На тротуарах и автомобильных трассах очень скользко, коммунальщики убирают улицы, а пешеходов призывают быть осторожными. Водителей просят по возможности отказаться от личного транспорта.

К вечеру в городе потеплело, но всё равно местами шёл мокрый снег, а на тротуарах и дорогах было скользко.

Спасатели просят автомобилистов и пешеходов быть внимательнее. Несмотря на потепление, возможны усиления порывов ветра, обрывы линий электропередачи, падение деревьев и рекламных конструкций.

Без необходимости на улицу просят не выходить, а водителей — пересесть с личного транспорта на общественный. Заторы на дорогах в эти минуты только усиливаются.

Как и предсказывали синоптики, вторник стал одним из самых холодных дней в году. Первыми это, конечно, почувствовали на себе автомобилисты. Многие из них сегодня постарались пораньше выехать из дома.

Давить на клаксон смысла не было — и дело не только в количестве машин. Декабрь, а по Москве ездит немало водителей, которые до сих пор не поменяли летнюю резину на зимнюю: едва давили на газ, постоянно тормозили, опасаясь, что занесёт на заснеженной дороге.

— Очень скользко, трудно за рулём ездить!

На нескольких улицах в центре Москвы перекрывали движение. Это было связано с проведением традиционного праздничного мероприятия — общероссийской новогодней ёлки в Государственном Кремлёвском дворце. Но и когда оцепление сняли, движение быстрее не стало.

Температура воздуха в ночь на вторник опустилась почти до минус восьми градусов — для этого декабря почти рекорд, так же, как и обильный снегопад. Но настроение большинству горожан он не испортил.

— Мне замечательно!

— Замечательная погода!

— Вам нравится?

— Конечно!