Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре решил вернуться в сборную Кот д'Ивуара, которую он покинул в 2016 году. О планах 34-летнего футболиста сообщил его агент Дмитрий Селюк.

Яя Туре решил вернуться в сборную, чтобы выиграть еще один трофей с национальной командой. В 2015 году в составе национальной команды он стал победителем Кубка африканских наций, сообщает "Р-Спорт". Всего Яя Туре сыграл за сборную Кот д'Ивуара 102 матча, в которых забил 12 мячей.

Не исключено, что Яя Туре считает, что посмешил с уходом из сборной. Сборная Кот д'Ивуара н смогла пробиться финальную часть чемпионата мира 2018 года.