Бастрыкин взял под личный контроль нападение на водителя в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о покушении на убийство водителя автобуса, перевозившего детей в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает СКР.

25 декабря ходе дорожной ссоры уроженец Азербайджана 44-летний Ализаде Мустафаев вместе женщиной, чья личность пока не установлена, напал с ножом на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в город Кировск Ленинградской области.Его спутница орудовала бейсбольной битой.

Нанеся мужчине множество ранений, Мустафаев скрылся с места преступления на автомобиле Range Rover.

Шофер автобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Бастрыкин поручил представителям главного следственного комитета по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки задержать нападавших, установить мотивы преступления и собрать доказательственную базу вины подозреваемых.