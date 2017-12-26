Он озвучил целую эпоху: ушел легендарный Владимир Шаинский

На его песнях выросло не одно поколение детей в нашей стране. Не стало всеми любимого советского и российского композитора Владимира Шаинского. Последние годы он боролся с тяжелым недугом и всего две недели назад отметил свой 92-й день рождения. Писать музыку Шаинский начал в 18 и за свою карьеру создал более 300 произведений. Нет таких, кто не знает его "Чунга-чанги", "Чему учат в школе", "Улыбки".

Его таким все и помнят — играющего на рояле и слегка скрипящим голосом поющего известные песни. Свои песни. В любом возрасте он как будто перевоплощался в ребенка. Искреннего, радостного. "Мироощущение у меня такое же осталось, какое было в мои молодые годы — ничего не изменилось! – признавался сам композитор. — Я как тогда любил жить весело, так и сейчас люблю жить весело! И ни в чем себе не отказываю!".

Он писал музыку с военных лет, потом — в Консерватории, в Оркестре Утесова, в музыкальной школе, где преподавал. Но узнаваться Шаинский стал с веселого твиста "Лада" в исполнении Мулермана. "Каждая песня — это должен быть удар, — рассуждал Владимир Шаинский. — По-немецки — шляг, по-английски — хит! Причем, удар может быть разный. Лирический, патриотический хит, танцевальный хит, просто эстрадный".

Но настоящие хиты и шлягеры у Шаинского — конечно, детские песни. Большинство и не вспомнит названия, а, скорее, вспомнит сами стихи на музыку Шаинского. "Его вклад в советскую песню и вообще в детскую песню непревзойденный", — убежден Юрий Энтин.

Поэтому он звучал в каждой школе, в каждом детском саду, пионерском лагере — потому что звучал и фильмах, и в мультфильмах. И в то же время Шаинского исполняют не только дети — Хиль, Зыкина, Толкунова, Анна Герман, и вокально-инструментальный ансамбль "Пламя", и Лев Лещенко.

"Я думаю, что он не только озвучил целую эпоху, но он, наверное, своими песнями останется еще на несколько эпох вместе с народом, — говорит Лев Лещенко. — Он был поистине всенародным любимцем".

"Большое счастье для композитора — если он напишет такую мелодию, которую другим захочется украсть", — считал Владимир Шаинский.

И "Антошка", и "Улыбка" — на Шаинском выросли поколения. И будут расти следующие.