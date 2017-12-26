Обмена пленными с нетерпением ждут в Донбассе и Киеве

Меньше суток остаётся до той минуты, которую больше года ждали сотни семей на Украине и в народных республиках Донбасса. Завтра — обмен пленными — всех на всех. Окончательные договоренности Киева, Донецка и Луганска были достигнуты накануне в Москве — при посредничестве патриарха Кирилла, а саму идею такого обмена месяц назад поддержал Владимир Путин.

Сегодня глава ДНР Александр Захарченко помиловал украинских военных, которых предстоит обменять на ополченцев. 380 человек, с обеих сторон, встретят Новый год со своими близкими.

"Сумку давно собрал? — Только что перед вашим приходом. — Что там? — Прежде всего, ребёнка игрушка. Ну и в дорогу".

Военнопленный Николай Иовов домой готов хоть сейчас. Но подождать несколько часов ещё всё же придётся. Дома, где не был два года, пленного украинского солдата ждёт большая семья.

Показывает фотографии: "Вот жена с ребёнком, вот это мама". }

Мысленно он уже с ними.

"Я думаю, что, наверное, поначалу меня много будет дома. Круглосуточно буду с дитём. Потому что я ребёнка не видел уже два года. Когда я её последний раз видел, ей было два годика, сейчас уже 4", — говорит он.

На лицах военнопленных — радость. О том, что Новый год встретят дома, узнали накануне. Многие уже планируют, чем будут заниматься на гражданке.

"Ну, я допустим, в море ходил до этого, на рыболовецком судне. Документы ещё остались, место за мной ещё осталось на пароходе. Так что наверное туда вернусь", рассказывает Иовов.

Почти три десятка военнопленных из донецкой колонии завтра поедут домой. Всего же Донецкая и Луганская народные республики обменяют 74 человек. Взамен Киев отдаст Донбассу 306 заключённых. Крупнейший обмен за всю историю конфликта на юго-востоке Украины.

Чтобы в это раз обмен точно не сорвался, было сделано всё. Договорённости на самом высоком уровне. Значительный вклад внесла и Россия.

"Это не только знаковое событие для ДНР и ЛНР, но и огромный прорыв в Минских соглашениях и хочу выразить огромную благодарность патриарху, под эгидой этого человека этот обмен, в принципе, и состоялся. Это его большая заслуга, что он смог убедить украинскую сторону, что обмен нужно всё таки делать", — сообщил Александр Захарченко, глава ДНР.

Сегодня он подписал указ о помиловании украинских военнопленных. И ещё раз подтвердил полную готовность республики к обмену.

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До обмена, которого ждали 15 месяцев, остаётся меньше суток. К передаче пленных и Украина и республики Донбасса готовы полностью: все разногласия устранены, проблемы решены, организационные вопросы сняты.

Место пока не разглашаются. Но уже известно время завтрашнего обмена — час дня. В том, что он состоится, сомнений уже нет никаких.