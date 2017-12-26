Нефть вернулась в июнь 2015 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4% и составила 66,15 долларов за баррель.

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют итоги торгов. Предыдущий раз нефть марки Brent превысила отметку в 66 долларов 11 июня 2015 года.

При этом американская валюта на Московской бирже по отношению к рублю снизилась на 0,5%, до 57,69 рубля, а курс европейской — на 0,6%, до 68,44 рублей.

Как передает "Интерфакс", по мнению биржевых аналитиков, на рост "черного золота" мог повлиять теракт, который 26 декабря в Ливии совершили боевики из Бригады защиты Бенгази, взорвавшие основной нефтепровод, соединяющий месторождения с нефтяным терминалом Эс-Сидр компании Waha Oil Co.