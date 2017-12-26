КНДР, Украина и Сирия: Тиллерсон поговорил с Лавровым

Рекс Тиллерсон позвонил Сергею Лаврову. Главы дипломатических ведомств России и США поговорили по телефону 26 декабря. Они договорились активизировать диалог по стратегической стабильности и условились оставаться в плотном контакте.

Глава МИД России и глава Госдепа США в чем-то сошлись во мнениях, а в чем-то высказали друг другу свои претензии. "Стороны были едины во мнении, что ракетно-ядерные разработки в КНДР нарушают требования Совета Безопасности ООН", — сообщил официальный сайт российского внешнеполитического ведомства. Но Сергей Лавров вновь акцентировал недопустимость взвинчивания напряженности вокруг Корейского полуострова агрессивной риторикой Вашингтона в адрес Пхеньяна и наращиванием в регионе военных приготовлений.

Лавров подчеркнул необходимость скорейшего перехода от языка санкций к переговорному процессу.

По мнению Сергея Лаврова, Вашингтон недобросовестно трактует договоренности с Москвой по сирийскому урегулированию. Российский министр иностранных дел добавил, что действия США по Сирии создают у него двойственное впечатление.

Ранее Рекс Тиллерсон заверял Лаврова в том, что единственная цель США в Сирии — это уничтожение террористической группировки "Исламское государство", которая запрещена в России.

"Сейчас формулировки стали как-то более расплывчатыми, стали сопровождаться фразой о том, что полная победа над ИГИЛ будет достигнута, когда в Сирии начнется необратимый политический процесс", — отметил Лавров.

Кое-кто в США стал вновь настаивать на уходе Башара Асада с поста президента Сирии. Лавров рассматривает дальнейшие шаги по преодолению конфликта в Сирии при сохранении ее территориальной целостности, включая проведение в Сочи Конгресса межсирийского национального диалога в рамках усилий по продвижению к урегулированию на основе резолюции Совета Безопасности ООН №2254 и стимулирования прямых переговоров между сирийским правительством и оппозицией в Женеве без каких-либо предварительных условий.

Конгресса сирийского национального диалога в Сочи пройдет 29-30 января 2018 года. За десять дней до этого встретятся страны-гаранты режима прекращения огня в Сирии. Это Россия, Иран и Турция.

Обсудили Тиллерсон и Лавров ситуацию на Украине. Они договорились задействовать двусторонние каналы по Украине в дополнении к работе Контактной группы и работе в "нормандском формате". Также главы дипломатий подчеркнули важность выполнения Минских договоренностей.

Лавров и Тиллерсон находятся в плотном контакте. Они лично встречались 7 декабря в Вене на заседании Совета глав МИД ОБСЕ. Тогда они договорились продолжить общение о сокращении стратегических наступательных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, а также по вопросам Договора об открытом небе.