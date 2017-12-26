Гроссмейстер Федосеев – второй на чемпионате мира по быстрым шахматам

На проходящем в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде чемпионате мира по быстрым шахматам российский гроссмейстер Владимир Федосеев по итогам первого игрового дня занимает вторую строчку. В его активе четыре победы и одна ничья. С ним вровень идет представитель Грузии Баадур Джобава (4,5 балла), однако преимущество в дополнительных показателях позволяют грузинскому гроссмейстеру лидировать в турнире.

Федосеев по ходу соревновательного дня шел первым после побед над Золтаном Алмаши (Венгрия), Сантошем Видитой (Индия), Борисом Савченко (Россия) и Тиграном Петросяном из Армении. Однако в пятой партии Федосеев сыграл вничью с другим россиянином Александром Грищуком и уступил первую строчку.

Следом за лидерами расположился россиянин Павел Понкратов (3 место – 4 балла), а четвертое место занимает уже упомянутый Грищук – в его активе также четыре очка. Также в десятку лучших входит Петр Свидлер – он на седьмой позиции с четырьмя баллами. Сергей Карякин, набрав два очка, расположился на сотом месте.

Также отметим, что норвежец Магнус Карлсен начал чемпионат мира с поражения от китайца Бу Сянчжи, после чего во втором раунде обыграл Владимира Доброва из России, сыграл вничью с Павлом Эльяновым из Украины и завершил день двумя победами – над Салехом Салемом из ОАЭ и Рустамом Касымджановым из Узбекистана.

Напомним, что турнир пройдет с 26 по 30 декабря. Призовые чемпионата мира составляют два миллиона долларов.