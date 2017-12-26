Террористы сбили сирийский военный самолет

Над северной частью провинции Хама террористам удалось сбить военный самолет сирийских правительственных сил. Пилоту спастись не удалось. По данным межарабского издания "Аль-Масдар", что террористы взяли пилота в плен и убили его. Подробности инцидента пока не сообщаются, пишет "Интерфакс".