Террористы сбили сирийский военный самолет

Тема:
Конфликт в Сирии 1 час назад
26 декабря 201721:42
Террористы сбили сирийский военный самолетЧитайте нас в Telegram
Над северной частью провинции Хама террористам удалось сбить военный самолет сирийских правительственных сил. Пилоту спастись не удалось. По данным межарабского издания "Аль-Масдар", что террористы взяли пилота в плен и убили его. Подробности инцидента пока не сообщаются, пишет "Интерфакс".
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