Путин: СНГ и дальше будет укреплять безопасность своих стран

Президент России Владимир Путин на неформальной встрече с лидерами стран СНГ заверил, что страны будут и дальше работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности государств.

Как передает ТАСС, об этом российский лидер сообщил собравшимся коллегам, подчеркнув, что рад тому, что удалось перед Новым годом собраться вместе и не только подвести итоги совместной работы за 2017 года, но и наметить планы на перспективу.

Путин считает, что углубление взаимодействия между странами Содружества Независимых Государств отвечает интересам народов.

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Он отметил значительный рост товарооборота между странами, который по его словам увеличился почти на четверть, возросли усилия по борьбе с терроризмом и организованной преступностью.