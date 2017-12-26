"Они меня уже убили": Киев вычеркнул из списков на обмен Дарью Мастикашеву

Сначала ее пытали, потом ее оскорбляли, пытались разводить на внутрикамерные разработки и упекли в психушку. И в последний момент ее вычеркнули из списков на обмен. Дарья Мастикашева сообщает правду о застенках СБУ, но не надеется пережить Новый год.

Покончит с собой под бой курантов. Больше нет сил терпеть унижение. Послание с таким содержанием удалось передать узнице СБУ Дарье Мастикашевой. Бывшая жена охранника Березовского сидит в украинском СИЗО уже полгода. Ее похитили и обвинили в госизмене. Признание выбивали под пытками. До сегодняшнего дня девушка надеялась, что ее освободят во время обмена пленными между Украиной и Донбассом. Однако в последний момент фамилию "Мастикашева" из списков вычеркнули.

Теперь пленница собирается вычеркнуть себя сама. Ее слова вы видите на экране. Это то, что Дарья передает через адвоката своему мужу:

"Если до 31-го не выйду, можешь ничего больше не делать, прости. Я реально вздернусь тут. Я, правда, больше не могу. Вот тогда вся проблема решится сама собой".

О состоянии узницы говорит тот факт, что остаться жить в тюрьме не готова даже ради сына. Пишет: "Они уже меня убили". Никто не знает, что на самом деле происходит с человеком в украинской тюрьме. Времени на спасение – несколько дней. Но что может сделать супруг Дарьи против СБУ?

"Все, не могу больше. Ты что разве, знаешь, что со мной происходит? Не знаешь и никто не знает", — написала Дарья Мастикашева мужу.

Депрессия. Апатия. Суицидальные мысли. От физических пыток на допросах следователи СБУ уже давно перешли к более эффективному методу – психологическому давлению на обвиняемых.

"Сначала ее пытали, потом ее оскорбляли, потом ее пытались на внутрикамерные разработки разводить, потом ее упекли в психушку. Сейчас ей цинично заявляют: ты все равно будешь сидеть, потому что ты либо признаешься открыто что ты работаешь на ФСБ, на Путина, что ты готовила диверсию в отношении Украины. И, конечно, человек ломается психологически", — рассказывает гражданский муж Мастикашевой Сергей Соколов.

Муж Дарьи Сергей Соколов уверен: сбушники чувствуют полную безнаказанность и вседозволенность потому, что европейские так называемые "партнеры" на факты издевательств военнопленных, политических заключенных просто-напросто закрывают глаза, тем самым, по сути, дают зеленый свет украинским спецслужбам выбивать нужные им показания под пытками.

"Вы же понимаете, что пытки бывают разными. Человек чувствует бесправность. Предположим, ее вывозят в психушку, решения суда нет, вы думаете, с ней разговаривают? Ее волокут как мешок с картошкой, за руки, за ноги, надевают наручники. Европа-то молчит вообще",- возмущен Сергей Соколов.

О том, что европейский кураторы сквозь пальцы смотрят на нарушение прав военнопленных, говорилось уже не единожды. С каким остервенением допрашивают пленных в застенках СБУ, нам рассказала дочь одного из попавших в плен ополченцев. Ее отец до обмена так и не дожил. Из соображений безопасности за жизнь и здоровье интервьюера мы не показываем ее лицо, и изменили имя и голос.

"Его забрали якобы на допрос, и буквально через несколько часов он был в реанимации в больнице Мариуполя. Он позвонил, я еле-еле поняла, что это он. Я потом читала заключение судмедэкспертизы: следы электрошокера на руках, ногах, половых органах, следы от удушения, рана на голове, разорваны все внутренние органы, разорвана печень, сломана грудная клетка, пробиты легкие. В реанимации он прожил две недели и умер. Тело мне не отдали", — пояснила женщина, названная Евгенией.

Сергей Соколов ждал обмена "всех на всех". Надеялся, что уже скоро Дарью отпустят. Именно это заставляло женщину держаться. Сейчас, когда Мастикашеву украинская сторона вычеркнула из списка тех, кого готовят к обмену, он понимает: это была последняя надежда. Дальше Дарья уже не сможет бороться.

"У нее была надежда, я ее все время оповещал, что скоро будет обмен, есть люди, которые не безразличны к тебе, к нашей судьбе, которые тебя вытащат. Но, тем не менее, состоялось, как состоялось. Я именно так и предполагал, что именно так и будет", — с сожалением отмечает Сергей Соколов.

Как считают эксперты, многих пленных, а еще точнее сказать, заложников, украинская сторона сейчас торопливо вычеркивает из списков на обмен. И это уже не в первый раз. С проволочками при обменах из-за отредактированных украинской стороной списков приходится сталкиваться уже не в первый раз.

"Украинская власть боится этого обмена. Боится, что эти люди, приехав, начнут рассказывать, что на самом деле происходит на Украине, в каких условиях содержат людей. Этим страхом продиктовано их желание вычеркивать людей из списков", — поясняет президент ассоциации "Будущее страны и развитие публичной дипломатии" Юрий Кот.

До обмена по схеме "всех на всех" остается менее 16 часов. Как пройдет этот обмен, с какими правками по спискам, — пока неизвестно. Стороны хранят выдержанное молчание. Но уже сейчас понятно: вопросы по поводу пленных будут возникать еще не раз.